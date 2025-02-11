Полузащитник «Зенита» Ерохин: «Клаудиньо проводили в Катар в теплой дружеской обстановке»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о том, как команда проводила в катарский «Аль-Садд» бразильца Клаудиньо.

«Клаудиньо проводили в теплой такой, дружеской обстановке. Он сделал выбор в дальнейшей своей карьере, шаг, который ему нужен был и который он хотел сделать. Поэтому здесь в первую очередь я думаю, что и клуб доволен тем, как прошли эти переговоры, и игрок. И все на хорошей, на позитивной ноте расстались», — приводит «РБ Спорт» слова Ерохина.

Он также отметил, что тренерский штаб «Зенита» уже не раз переживал потерю игроков, поэтому знает, как адаптировать новых футболистов, чтобы они быстро влились в коллектив и начали приносить пользу команде.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 124 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу.