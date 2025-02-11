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Полузащитник «Зенита» Ерохин: «Клаудиньо проводили в Катар в теплой дружеской обстановке»

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о том, как команда проводила в катарский «Аль-Садд» бразильца Клаудиньо.

«Клаудиньо проводили в теплой такой, дружеской обстановке. Он сделал выбор в дальнейшей своей карьере, шаг, который ему нужен был и который он хотел сделать. Поэтому здесь в первую очередь я думаю, что и клуб доволен тем, как прошли эти переговоры, и игрок. И все на хорошей, на позитивной ноте расстались», — приводит «РБ Спорт» слова Ерохина.

Он также отметил, что тренерский штаб «Зенита» уже не раз переживал потерю игроков, поэтому знает, как адаптировать новых футболистов, чтобы они быстро влились в коллектив и начали приносить пользу команде.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 124 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
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Александр Ерохин
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
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16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
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