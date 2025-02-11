Пьянич допустил, что завершит профессиональную карьеру в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич допустил, что завершит профессиональную карьеру в армейском клубе.

«Хотел ли бы я завершить карьеру в ЦСКА? Почему бы и нет? Я очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, что будет в конце сезона. У меня есть планы о завершении карьеры в ЦСКА. Посмотрим, как все сложится», — заявил Пьянич «РБ Спорт».

В сентябре 2024 года Пьянич стал игроком ЦСКА, заключив с клубом контракт на год, который предусматривает возможность продления еще на сезон.

Сейчас команда Марко Николича находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В текущем сезоне чемпионата России 34-летний Пьянич пока не отметился результативными действиями.