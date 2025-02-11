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Пьянич допустил, что завершит профессиональную карьеру в ЦСКА

Камила Абдурахманова
корреспондент

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич допустил, что завершит профессиональную карьеру в армейском клубе.

«Хотел ли бы я завершить карьеру в ЦСКА? Почему бы и нет? Я очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, что будет в конце сезона. У меня есть планы о завершении карьеры в ЦСКА. Посмотрим, как все сложится», — заявил Пьянич «РБ Спорт».

В сентябре 2024 года Пьянич стал игроком ЦСКА, заключив с клубом контракт на год, который предусматривает возможность продления еще на сезон.

Сейчас команда Марко Николича находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В текущем сезоне чемпионата России 34-летний Пьянич пока не отметился результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
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Миралем Пьянич
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
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Зенит

 5
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П
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Маркиньос

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 4
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Герман Онугха
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