Пьянич допустил, что завершит профессиональную карьеру в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич допустил, что завершит профессиональную карьеру в армейском клубе.
«Хотел ли бы я завершить карьеру в ЦСКА? Почему бы и нет? Я очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, что будет в конце сезона. У меня есть планы о завершении карьеры в ЦСКА. Посмотрим, как все сложится», — заявил Пьянич «РБ Спорт».
В сентябре 2024 года Пьянич стал игроком ЦСКА, заключив с клубом контракт на год, который предусматривает возможность продления еще на сезон.
Сейчас команда Марко Николича находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В текущем сезоне чемпионата России 34-летний Пьянич пока не отметился результативными действиями.
Источник: «РБ Спорт»
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|4
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|
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|0
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|18:30
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|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
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|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
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|17.09
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
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|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
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|1
|1
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
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|1
|0
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