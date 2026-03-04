Сперцян рассказал, что считает величайшим ограблением в истории футбола
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» рассказал, кому отдает предпочтение в споре между Криштиану Роналду и Лионелем Месси
«Наверное, отдам предпочтение Месси, а не Роналду. Но это не говорит о том, что мне не нравится Роналду. Слежу за их карьерами даже после ухода из топ-лиг. Все равно включу какой-нибудь обзор. Они даже в таком возрасте крутые вещи творят! А предпочтение я отдам вообще Иньесте. Для меня это самый любимый игрок. То, что ему в 2010 году не дали «Золотой мяч», — это величайшее ограбление в истории футбола!» — сказал Сперцян «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
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