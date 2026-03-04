Сперцян рассказал, что считает величайшим ограблением в истории футбола

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» рассказал, кому отдает предпочтение в споре между Криштиану Роналду и Лионелем Месси

«Наверное, отдам предпочтение Месси, а не Роналду. Но это не говорит о том, что мне не нравится Роналду. Слежу за их карьерами даже после ухода из топ-лиг. Все равно включу какой-нибудь обзор. Они даже в таком возрасте крутые вещи творят! А предпочтение я отдам вообще Иньесте. Для меня это самый любимый игрок. То, что ему в 2010 году не дали «Золотой мяч», — это величайшее ограбление в истории футбола!» — сказал Сперцян «СЭ».

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