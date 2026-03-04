Сперцян — о фото с Роналду: «Сказал ему: «Больше нам не забьешь»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с нападающим «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

— У тебя есть классное фото с Криштиану Роналду. О чем вы говорили?

— Про футбол. Я ему сказал, что больше [нам] не забьет. Правда, к тому моменту он забил уже дважды... Но больше не забивал. А сразу после моих слов у него был момент, когда мяч в сантиметрах от штанги прошел. Я ему: «Ну я же сказал».

На счету 25-летнего Сперцяна 40 матчей за сборную Армении, в которых он забил 11 голов.

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