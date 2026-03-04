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Смолов рассказал, как Хабиб не узнал Рублева во время игры в футбол в Дубае

Алина Савинова

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о футбольном матче в Дубае, в котором приняли участие теннисист Андрей Рублев и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

По словам Смолова, Хабиб удивил его качеством игры.

«Как Хабиб играет в футбол? Нормально. Он футбольный. Я видел какие-то видео, где Хабиб играет в футбол. Его движения казались забавными, потому что он борец, бегает не так быстро, движения специфические. Но я играл с ним в футбол, он отдал мне голевую передачу. Будучи правшой, он с левого фланга вырезал верхом передачу просто идеальную. Я даже головой забил», — рассказал Смолов в эфире SMOL FM.

А вот Рублев, впервые вышедший на большое поле, сначала вызвал недоумение у Нурмагомедова.

«Рублев впервые в жизни вышел на большое футбольное поле. Он приехал со мной просто поддержать. А ему кто-то предложил сыграть. Хабиб не сразу понял, кто это. В какой-то момент Андрей плохо принял мяч, отдал его куда-то. Хабиб такой: «Кто его выпустил? Кто это такой вообще?» — добавил Смолов.

Также футболист рассказал, что позднее Хабиб посетил одну из игр Рублева.

В феврале Смолов опубликовал в соцсетях фото с матча в Дубае, на котором также присутствовали звезды мирового футбола Флоран Малуда и Миралем Пьянич, экс-игроки сборной России Олег Шатов и Игорь Смольников.

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Федор Смолов
Хабиб Нурмагомедов
Андрей Рублев
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 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
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 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
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