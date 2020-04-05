Футболист ЦСКА выложил начало неприличной кричалки про «Спартак»
13:06
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили выложил в сториз своего Instagram-аккаунта начало неприличной кричалки про «Спартак».
Футболист общался с болельщиками, предлагая задавать ему вопросы в сториз его Instagram-профиля.
— Я никогда не устану повторять, — написал один из фанатов.
В ответ Марадишвили опубликовал фотографию с матча дублирующих составов ЦСКА и «Спартака», который состоялся осенью 2018 года. На фотографии Марадишвили пытается обыграть бывшего полузащитника и капитана красно-белых Дениса Глушакова, который на тот момент был сослан в дубль из-за конфликта с на тот момент возглавлявшим команду Массимо Каррерой.
Из Instagram-аккаунта Константина Марадишвили pic.twitter.com/Mqi0yCKOC2— boomer (@boomer22262161) April 5, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи