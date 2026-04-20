«Сочи» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ

«Сочи» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 21 апреля

«Сочи» и «Крылья Советов» сыграют в 26-м туре РПЛ во вторник, 21 апреля. Матч в Сочи на стадионе «Фишт» начинается в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Крылья Советов» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 17:30. Фишт (Сочи)

Игру «Сочи» — «Крылья Советов» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 17.25 мск, за 5 минут до игры.

В 25 турах чемпионата России «Сочи» набрал 15 очков и занимал последнее, 16-е место, у «Крыльев Советов» — 23 очка и 12-я строчка в таблице.

Предыдущим соперником сочинцев был «Ростов» (1:0), а самарцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

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