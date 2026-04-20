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«Сочи» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ

«Сочи» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 21 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт.

«Сочи» и «Крылья Советов» сыграют в 26-м туре РПЛ во вторник, 21 апреля. Матч в Сочи на стадионе «Фишт» начинается в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Крылья Советов» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
21 апреля, 17:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:1
Крылья Советов

Игру «Сочи» — «Крылья Советов» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 17.25 мск, за 5 минут до игры.

В 25 турах чемпионата России «Сочи» набрал 15 очков и занимал последнее, 16-е место, у «Крыльев Советов» — 23 очка и 12-я строчка в таблице.

Предыдущим соперником сочинцев был «Ростов» (1:0), а самарцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

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РФС опубликовал повестку заседания КДК 21 апреля

Полузащитник ЦСКА Глебов выбыл на три-четыре недели
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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