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Президент «Оренбурга» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон в РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос «СЭ» об увеличении бюджета для участия в следующем сезоне чемпионата России.

«Пока не могу дать точный ответ по бюджету. Нужно обладать цифрами, чтобы понимать, во сколько он увеличится. Пока я точными цифрами не располагаю. Идет процедура. В моем представлении, бюджет будет и позволит нам нормально укомплектоваться и содержать команду», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).

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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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