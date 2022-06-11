Президент «Оренбурга» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон в РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос «СЭ» об увеличении бюджета для участия в следующем сезоне чемпионата России.

«Пока не могу дать точный ответ по бюджету. Нужно обладать цифрами, чтобы понимать, во сколько он увеличится. Пока я точными цифрами не располагаю. Идет процедура. В моем представлении, бюджет будет и позволит нам нормально укомплектоваться и содержать команду», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).