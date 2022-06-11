Агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина Александр Маньяков прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова об интересе к игроку со стороны немецкого клуба «Фрайбург».

«То, что пишет Иван — это 95% попаданий. Если он про это говорит, значит у него есть для этого основания. Мне неэтично обсуждать слухи. Вам лучше обратиться к Ивану. Я подтверждаю, когда Шварц уходил, он Фомину сказал, что к Дане в Германии есть интерес. Я работаю по Германии только через посредников, потому что у меня нет прямых связей с клубами, я не говорю на языках, мы чисто российское агенство. 12 миллионов евро? В контракте это есть эта сумма на Европу», — сказал Маньяков «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что Фоминым интересуется немецкий «Фрайбург». В сезоне 202/2022 полузащитник «Динамо» забил 12 голов и и сделал 3 голевые передачи.