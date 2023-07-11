Абаскаль — о подписании Медины: «Спартаку» не хватало его в прошлом сезоне»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание полузащитника Хесуса Медины.
— Трансфер Медины — это развитие?
— Это то, чего нам не хватало в прошлом сезоне. Не хватало левоногого игрока, так как игра часто сваливалась налево. Теперь у нас есть такой игрок. Плюс он силен на стандартах.
— Он уже тут в Тарасовке?
— Да, он тут, приехал с командой, но пока еще не тренировался с нами. Процессы идут. Новички должны пройти медосмотр и разные тесты.
«Спартак» объявил о трансфере Медины 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.
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Урал – ЦСКА
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