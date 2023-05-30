СМИ: прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков

Прокуратура Нидерландов предъявила нападающему «Спартака» Квинси Промесу обвинения в контрабанде наркотиков, сообщает местное издание NU.

По данным источника, форвард ранее проходил подозреваемым, однако в апреле стало известно, что суд заслушает его дело.

Промес также подозревается в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

Инцидент с ножевым ранением брата произошел летом 2020 года. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. О нападении стало известно в конце 2020 года.

В марте Промесу было отказано в получении российского гражданства.