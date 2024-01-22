Форвард «Зенита» Сергеев не ожидал, что «Краснодар» будет лидером в РПЛ к зимнему перерыву

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о чемпионской гонке в РПЛ-2023/24.

«Мы — «Зенит» и всегда думаем только о первом месте, потому что сами поставили такую планку, — приводит слова форварда сайт питерского клуба. — Вот чего точно не ожидал, так это того, что «Краснодар» к зиме будет так высоко идти. Знал, что у них хорошая команда, но думал, снова вся борьба наверху будет между нами и москвичами. Где-то сами потеряли очки, а краснодарцы вырвались вперед. Главное, что мы сократили отставание с 8 очков до 2. Я бы не сказал, что первая часть сезона получилась плохой, просто иногда не везло. Игр еще будет достаточно, чтобы все исправить. Самое важное сейчас — хорошо подготовиться, качественно провести сборы, без травм. Думаю, вторая половина будет намного лучше Всегда надо играть до конца — сколько бы игр ни оставалось в сезоне, сколько бы минут ни было до свистка арбитра. Надо верить и идти, не сворачивая, и тогда все нормально будет».

После 18 туров в РПЛ с 38 очками лидирует «Краснодар». Второе место занимает «Зенит» (36 очков), а третье — «Динамо» (32).

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.