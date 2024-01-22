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Сегодня, 18:35

Форвард «Зенита» Сергеев не ожидал, что «Краснодар» будет лидером в РПЛ к зимнему перерыву

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о чемпионской гонке в РПЛ-2023/24.

«Мы — «Зенит» и всегда думаем только о первом месте, потому что сами поставили такую планку, — приводит слова форварда сайт питерского клуба. — Вот чего точно не ожидал, так это того, что «Краснодар» к зиме будет так высоко идти. Знал, что у них хорошая команда, но думал, снова вся борьба наверху будет между нами и москвичами. Где-то сами потеряли очки, а краснодарцы вырвались вперед. Главное, что мы сократили отставание с 8 очков до 2. Я бы не сказал, что первая часть сезона получилась плохой, просто иногда не везло. Игр еще будет достаточно, чтобы все исправить. Самое важное сейчас — хорошо подготовиться, качественно провести сборы, без травм. Думаю, вторая половина будет намного лучше Всегда надо играть до конца — сколько бы игр ни оставалось в сезоне, сколько бы минут ни было до свистка арбитра. Надо верить и идти, не сворачивая, и тогда все нормально будет».

После 18 туров в РПЛ с 38 очками лидирует «Краснодар». Второе место занимает «Зенит» (36 очков), а третье — «Динамо» (32).

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ФК Зенит
Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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