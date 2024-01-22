«Рубин» разгромил «Напредак» в первом матче на сборах в Турции

«Рубин» обыграл «Напредак» в контрольном матче на сборах в Белеке (Турция) — 5:2.

У казанцев забили Александр Ломовицкий, Касра Тахери, Мирлинд Даку и Дмитрий Кабутов, еще один мяч в свои ворота отправил защитник сербской команды Фьери Мршич.

У «Напредака» отличились Слободан Станойлович и Лазар Зличич.

Матч с «Напредаком» стал для «Рубина» первым на сборе в Белеке. 26 января казанцы сыграют против болгарской «Славии».