Форвард «Зенита» Дзюба опубликовал видео в костюме Дэдпула
19:38
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новый пост в Instagram. В нем он выложил отрывок видео с празднования чемпионства клуба из Санкт-Петербурга, которое он отмечал в костюме героя из комиксов — Дэдпула.
Также он сопроводил видео наложенным звуковым отрывком из одноименного голливудского фильма.
«Вы, наверное, думаете: почему я в красном? Чтобы плохие ребята не думали, что у меня идет кровь», — говорит главный герой.
«Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация — это я», — сказал футболист в интервью после матча.
«Зенит» 2 мая разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и завоевал восьмое чемпионство в своей истории.
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