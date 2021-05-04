Форвард «Зенита» Дзюба опубликовал видео в костюме Дэдпула

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новый пост в Instagram. В нем он выложил отрывок видео с празднования чемпионства клуба из Санкт-Петербурга, которое он отмечал в костюме героя из комиксов — Дэдпула.

Также он сопроводил видео наложенным звуковым отрывком из одноименного голливудского фильма.

«Вы, наверное, думаете: почему я в красном? Чтобы плохие ребята не думали, что у меня идет кровь», — говорит главный герой.

«Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация — это я», — сказал футболист в интервью после матча.

«Зенит» 2 мая разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и завоевал восьмое чемпионство в своей истории.