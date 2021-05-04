Тренерский штаб ЦСКА рассматривает кандидатуру хорвата из «Уфы»

Как стало известно «СЭ», главный тренер армейцев Ивица Олич рассматривает возможность перехода своего соотечественника из «Уфы», 28-летнего опорного хавбека Филипа Мрзляка. Контракт полузащитника с башкирским клубом рассчитан до конца мая этого года — с 1 июня он становится свободным агентом.

Футболист дебютировал в составе уфимцев в ноябре 2020-го, с тех пор он провел 14 официальных матчей (13 в РПЛ, 1 в кубковом турнире), забив в них 4 гола.

Особенно удачным для Мрзляка получился отрезок в апреле-начале мае: 3 мяча в 5 встречах премьер-лиги, в том числе — ничейный в последнем туре в ворота ЦСКА.