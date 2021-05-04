«Рубин» подарил Слуцкому на день рождения один миллион рублей на развитие его футбольной школы
19:13
«Рубин» подарил главному тренеру Леониду Слуцкому один миллион рублей на развитие его детской футбольной школы. 4 мая специалисту исполнилось 50 лет.
«Перед тренировкой футболисты и персонал «Рубина» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого», - говорится в посте в Twitter команды.
Слуцкий — Заслуженный тренер России. Он трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все титулы — с ЦСКА), а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он трижды признавался лучшим тренером года в России и тренировал за границей (возглавлял «Халл Сити» и «Витесс»). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.
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