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Сегодня, 13:57

Швейцарец Адеми готов вернуться в «Химки» из немецкого «Падерборна»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем нападающего Кемаля Адеми.

«Пока что он в аренде, до 30 июня он будет находиться в «Падерборне». Дальше уже будем общаться с немецким клубом, рассматриваем все варианты. Сам Кемаль профессионал, у него никаких требований и ультиматумов нет, он готов вернуться в «Химки». Возвращение возможно, но здесь все будет зависеть от разных факторов», — сказал Терюшков «СЭ».

В январе 2022 года швейцарский форвард отправился в аренду на полгода в немецкий «Падерборн». В 6 матчах второй Бундеслиги Адеми отметился одним забитым мячом.

РПЛ
ФК Химки
Кемаль Адеми
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