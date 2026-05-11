Угальде: «Очень рад победе над «Рубином»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал победу над «Рубином» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

Форвард сделал две результативные передачи.

— Очень рад победе, — сказал Угальде. — Мы подготовили план, который выполнили, и нам удалось победить. Конечно, победа в дерби улучшает атмосферу и настроение в команде. Теперь мы настроены победить в Махачкале.

— Что скажешь о реакции Маркиньоса на замену?

— Это обычная футбольная история. Любой игрок хочет играть все 90 минут. Это обсуждается между игроком и тренером. В любом случае все решения тренера нужно принимать, хоть и порой эмоции берут верх.

«Спартак» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые за один тур до конца чемпионата-2025/26 отстают от «Локомотива» на 2 очка. «Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке.

В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», «Рубин» примет «Пари НН». Игры 30-го тура пройдут 17 мая.

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