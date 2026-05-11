Вратарь Медведев накричал на фанатов «Пари НН» за плакаты в поддержку Шпилевского

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев после поражения от ЦСКА в 29-м туре чемпионата России раскритиковал фанатов нижегородской команды.

Игра проходила в понедельник, 11 мая, на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. После окончания матча Медведев подошел к трибунам и в нецензурной форме накричал на болельщиков за плакаты «Наш тренер» в поддержку уволенного из «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Вот ваш тренер до этого довел, вы еще это выставляете! Идите за своего тренера тогда болейте, *****! Я два года за вас тут жопу рву, *****. Что он сделал вам? ****, позор!» — сказал Медведев на поле.

В конце апреля нижегородский клуб отправил в отставку Шпилевского, который возглавлял команду с лета 2025-го. Новым главным тренером был назначен Вадим Гаранин.

«Пари НН» с 22 очками остается в зоне вылета — на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В заключительном туре сезона нижегородцы 17 мая в гостях сыграют с «Рубином».

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