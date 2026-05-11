Игдисамов — о стычке Торопа и Жоао Виктора: «Такие моменты говорят, что футболисты неравнодушны»
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал стычку между голкипером Владиславом Торопом и защитником Жоао Виктором в матче 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).
Инцидент произошел на 35-й минуте игры после углового. Бразилец начал предъявлять претензии вратарю, они несколько раз толкнули друг друга, после чего их разняли арбитр и партнеры по команде. Позднее ЦСКА опубликовал фото улыбающихся Торопа и Виктора из раздевалки с подписью «Никаких конфликтов».
«Такие моменты говорят о том, что футболисты неравнодушны, у них есть эмоции. В перерыве они пожали друг другу руки — все, что было на поле, остается там же. Думаю, это был нормальный рабочий момент. Хуже, когда этого нет и игрокам все равно. А этот эпизод показывает обратное. Поэтому я даже рад, что в какой-то момент такая ситуация случилось. Это тоже дало нам определенный заряд в перерыве, чтобы в итоге перевернуть эту игру», — приводит пресс-служба армейцев слова Игдисамова.
ЦСКА с 48 очками идет пятым в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре сезона красно-синие 17 мая примут «Локомотив».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0