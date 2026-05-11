Игдисамов — о стычке Торопа и Жоао Виктора: «Такие моменты говорят, что футболисты неравнодушны»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал стычку между голкипером Владиславом Торопом и защитником Жоао Виктором в матче 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

Инцидент произошел на 35-й минуте игры после углового. Бразилец начал предъявлять претензии вратарю, они несколько раз толкнули друг друга, после чего их разняли арбитр и партнеры по команде. Позднее ЦСКА опубликовал фото улыбающихся Торопа и Виктора из раздевалки с подписью «Никаких конфликтов».

«Такие моменты говорят о том, что футболисты неравнодушны, у них есть эмоции. В перерыве они пожали друг другу руки — все, что было на поле, остается там же. Думаю, это был нормальный рабочий момент. Хуже, когда этого нет и игрокам все равно. А этот эпизод показывает обратное. Поэтому я даже рад, что в какой-то момент такая ситуация случилось. Это тоже дало нам определенный заряд в перерыве, чтобы в итоге перевернуть эту игру», — приводит пресс-служба армейцев слова Игдисамова.

ЦСКА с 48 очками идет пятым в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре сезона красно-синие 17 мая примут «Локомотив».

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