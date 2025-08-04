Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 16:17

В ЛДПР оценили празднование гола Соболева в ворота ЦСКА в стиле мема с Жириновским

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ и член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на празднование забитого мяча нападающим «Зенита» Александром Соболевым в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Не знаю, чем руководствовался Соболев, когда принимал решение по поводу данного жеста. Я с большим уважением отношусь к Владимиру Вольфовичу, при нем я пришел в партию и с ним связано несколько десятилетий жизни. Мне кажется, что это был какой-то спор, после которого Соболев сделал это. Вряд ли спортсмен пытался показать приверженность нашему лидеру. Думаю, суть здесь в другом. Важно узнать у самого Соболева, что он имел в виду? Его поступок можно интерпретировать по-разному. Надеюсь, все это было прилично», — сказал Свищев «СЭ».

После завершения встречи Соболев выложил в соцсетях фотографию, как показывает жест, напоминающий движение Жириновского в одном из видео, ставшее мемом.
«Петушиный?» — подписал снимок Александр.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Соболев
ФК Зенит
Дмитрий Свищев
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА — «Рубин»: дата и время начала матча 4-го тура РПЛ

Форвард «Пари НН» Ожегович перешел в греческий «Атромитос»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости