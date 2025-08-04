В ЛДПР оценили празднование гола Соболева в ворота ЦСКА в стиле мема с Жириновским

Депутат Госдумы РФ и член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на празднование забитого мяча нападающим «Зенита» Александром Соболевым в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Не знаю, чем руководствовался Соболев, когда принимал решение по поводу данного жеста. Я с большим уважением отношусь к Владимиру Вольфовичу, при нем я пришел в партию и с ним связано несколько десятилетий жизни. Мне кажется, что это был какой-то спор, после которого Соболев сделал это. Вряд ли спортсмен пытался показать приверженность нашему лидеру. Думаю, суть здесь в другом. Важно узнать у самого Соболева, что он имел в виду? Его поступок можно интерпретировать по-разному. Надеюсь, все это было прилично», — сказал Свищев «СЭ».

После завершения встречи Соболев выложил в соцсетях фотографию, как показывает жест, напоминающий движение Жириновского в одном из видео, ставшее мемом.

«Петушиный?» — подписал снимок Александр.