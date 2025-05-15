Форвард «Пари НН» Кокшаров перенесет операцию и вернется в строй к старту нового сезона

Как стало известно «СЭ», нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров перенесет операцию. Форвард будет полностью готов играть к старту следующего сезона.

Кокшарова ожидает операция на мягких тканях в районе большой берцовой кости. Восстановление форварда займет несколько недель. Полноценное возвращение на поле планируется со старта нового сезона РПЛ.

Кокшаров получил травму в апреле в расположении молодежной сборной России по футболу.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел пять матчей в РПЛ, отметившись одним голом и одной передачей. В FONBET Кубке России на его счету две игры. Нападающий выступает за «Пари НН» на правах аренды из «Краснодара». Его арендное соглашение с нижегородцами рассчитано до лета этого года.