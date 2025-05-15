В «Ростове» заявили, что не разочарованы трансфером Саравии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с отсутствием полузащитника ростовчан Родриго Саравии в составе команды.

«Ситуация пока не поменялось. Самим трансфером мы не разочарованы, игрок обладает качествами, которые мы в нем видели. Нас огорчает то, что он не приехал на сбор и не помогает команде. Это не идет на пользу ни ему, ни команде. Чем быстрее он примет правильное решение — возобновить карьеру и вернуться в клуб, тем лучше будет для всех», — сказал Рыскин «СЭ».

24-летний Саравия перешел в «Ростов» летом 2024 года. В этом сезоне уругваец провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.