Серб Алексич назначен старшим тренером махачкалинского «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» сообщило о назначении старшим тренером серба Горана Алексича, который сменил на этом посту белоруса Артема Радькова.

«Алексич хорошо знаком болельщикам махачкалинского «Динамо». Под его руководством команда в сезоне-2021/22 выиграла первенство второго дивизиона в своей группе и завоевала выход в первую лигу», — говорится в сообщении.

Горан Алексич возглавлял «Динамо» в первой лиге. Также 54-летний специалист работал в тренерских штабах «Пюника», «Тюмени» и «Амкара».