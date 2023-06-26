Форвард «Оренбурга» Воробьев назвал большим плюсом отсутствие языкового барьера с Ярошиком

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера команды.

«Про Ярошика слышал только как про игрока. Приедет — познакомимся и будем работать. То, что языкового барьера не будет, хоть новый тренер и иностранец, это большой плюс. Найдем общий язык, взаимопонимание и все будет нормально», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Воробьева.

Ярошик был назначен главным тренером «Оренбурга» после ухода в «Динамо» Марцела Лички.

Будучи футболистом, чех выступал за «Челси», «Селтик», «Спарту», «Крылья Советов», ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, и другие команды.