Агент Щенникова заявил, что у футболиста нет конкретных предложений на данный момент

Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Что касается будущего Георгия Щенникова, то пока нет никакой конкретики. Как только будет конкретное предложение, то можно будет о чем-либо говорить», — приводит Sport24 слова агента.

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.