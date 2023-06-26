Орлов назвал главный козырь Ду Кейроса
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе в «Зенит» полузащитника «Коринтианса» Ду Кейроса.
— Теперь о новичках. К «Зениту» присоединился хавбек «Коринтианса» Ду Кейрос. Ему 23 года, может сыграть как в центре, так и справа. Бросается в глаза один статистический показатель. Точность передач этого полузащитника составляет 85 процентов! На таком уровне в «Зените» играл Витсель. Это, конечно, козырь Ду Кейроса. Но посмотрим, как быстро он адаптируется в новой команде.
Журналист Фабио Алейшо считает, что Ду Кейрос не усилит питерскую команду, не сделает разницу. Я бы не был столь категоричен. Смотря на какой позиции его видит Семак. Если в центре поля, то Вендела Ду Кейрос, конечно, пока не сдвинет. Да и в целом ему еще нужно обрасти мясом. Видел нарезки матчей с его участием. Такой — неказистый, субтильный, не очень высокий. Надо прибавлять в атлетизме. При этом довольно скоростной. Резкий. Может вписаться в игру Семака.
Как я вам и говорил, «Зенит» выкупил контракт Мантуана. Логичная сделка. Бразилец далеко не всегда проходил в стартовый состав «Зенита», однако в чемпионате забил шесть мячей, отдал четыре результативные передачи. Внес свой вклад в успех сине-бело-голубых. Нравится, что он может сыграть на разных позициях, — сказал Орлов «СЭ».
23 июня «Зенит» объявил, что Ду Кейрос присоединился к команде. В начале года 23-летний полузащитник стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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