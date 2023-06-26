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Сегодня, 11:45

Орлов назвал главный козырь Ду Кейроса

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Зенита» Ду Кейрос.
Ду Кейрос.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе в «Зенит» полузащитника «Коринтианса» Ду Кейроса.

— Теперь о новичках. К «Зениту» присоединился хавбек «Коринтианса» Ду Кейрос. Ему 23 года, может сыграть как в центре, так и справа. Бросается в глаза один статистический показатель. Точность передач этого полузащитника составляет 85 процентов! На таком уровне в «Зените» играл Витсель. Это, конечно, козырь Ду Кейроса. Но посмотрим, как быстро он адаптируется в новой команде.

Журналист Фабио Алейшо считает, что Ду Кейрос не усилит питерскую команду, не сделает разницу. Я бы не был столь категоричен. Смотря на какой позиции его видит Семак. Если в центре поля, то Вендела Ду Кейрос, конечно, пока не сдвинет. Да и в целом ему еще нужно обрасти мясом. Видел нарезки матчей с его участием. Такой — неказистый, субтильный, не очень высокий. Надо прибавлять в атлетизме. При этом довольно скоростной. Резкий. Может вписаться в игру Семака.

Как я вам и говорил, «Зенит» выкупил контракт Мантуана. Логичная сделка. Бразилец далеко не всегда проходил в стартовый состав «Зенита», однако в чемпионате забил шесть мячей, отдал четыре результативные передачи. Внес свой вклад в успех сине-бело-голубых. Нравится, что он может сыграть на разных позициях, — сказал Орлов «СЭ».

23 июня «Зенит» объявил, что Ду Кейрос присоединился к команде. В начале года 23-летний полузащитник стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Ду Кейрос
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