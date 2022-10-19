Пивоваров заявил, что решение о продлении контракта с Йокановичем будет приниматься по итогам сезона

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал условия, при которых контракт с главным тренером команды Славишей Йокановичем будет продлен.

«Решение по продлению контракта будет приниматься по итогам всего сезона, а не только первой части. Какие это условия? Не буду раскрывать, это конфиденциальная информация. Текущие результаты удовлетворяют условиям продления контракта? Мы видим, что ситуация находится в динамике и в развитии. Надеемся, что она будет улучшаться. Конечно, наши задачи выше нашего текущего места. Условия по продлению только по результатам чемпионата? В целом условия — по достижении спортивных задач», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 года, подписав контракт на год с возможностью продления.

После 13 туров РПЛ «Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице набрав 20 очков.

22 октября «Динамо» встретится с «Локомотивом». Начало — в 19:00 (мск).