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Сегодня, 10:22

Пивоваров заявил, что решение о продлении контракта с Йокановичем будет приниматься по итогам сезона

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал условия, при которых контракт с главным тренером команды Славишей Йокановичем будет продлен.

«Решение по продлению контракта будет приниматься по итогам всего сезона, а не только первой части. Какие это условия? Не буду раскрывать, это конфиденциальная информация. Текущие результаты удовлетворяют условиям продления контракта? Мы видим, что ситуация находится в динамике и в развитии. Надеемся, что она будет улучшаться. Конечно, наши задачи выше нашего текущего места. Условия по продлению только по результатам чемпионата? В целом условия — по достижении спортивных задач», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 года, подписав контракт на год с возможностью продления.

После 13 туров РПЛ «Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице набрав 20 очков.

22 октября «Динамо» встретится с «Локомотивом». Начало — в 19:00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/16093463
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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