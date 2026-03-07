Лусиано рассказал, почему решил сменить игровой номер в ЦСКА

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду ответил на вопрос о том, почему он по ходу сборов сменил игровой номер.

24-летний футболист присоединился к армейцам в зимнее трансферное окно и изначально взял 32-й номер.

«Как только Алеррандро ушел, я попросил себе «девятку». Я очень долго играл под номером 32 и можно сказать, что он для меня особенный — с него я начинал свою профессиональную карьеру. Но также я иногда выступал и под номером 9. Он мне нравится, и, думаю, что этот номер идеально подходит для центрфорварда», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Лусиано.

Аргентинец отметил, что немного знаком с историей 9-го игрового номера в ЦСКА, однако ему не хотелось бы себя ни с кем сравнивать и ассоциировать.

В разное время за армейцев под 9-м номером в частности выступали Владислав Радимов, Александр Гришин, Валерий Масалитин, Федор Чалов, Вагнер Лав, Ивица Олич, Предраг Ранджелович.

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