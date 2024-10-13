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Гуарирапа признался, что столкнулся с критикой после матча с «Динамо»

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Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа ответил на вопрос о забитом голе в товарищеском матче против «Пари НН» (2:2).

— Какие эмоции от гола?

— Очень счастлив, что забил, надеюсь гол придаст уверенности.

— Прорвет после этого?

— Да, бывает, что после сухих серий прорывает у нападающих.

— То есть, как против «Динамо» не будет?

— Да, после «Динамо» столкнулся с критикой, но рад, что команда победила в таком матче.

12 сентября ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы на правах аренды из «Сочи» с правом выкупа. В сезоне-2024/25 21-летний венесуэльский форвард провел в составе армейцев 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

(Александр Абустин)

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Сауль Гуарирапа
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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