Кафанов: «Уверен, интерес к нашим вратарям в Европе будет только расти»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос «СЭ», следят ли европейские команды за российскими голкиперами.

— Интересуются в Европе нашими вратарями?

— Если учесть, что Андрей Лунев приглашали в «Байер», а Матвей Сафонов стал сейчас вратарем «ПСЖ», то уверен, что интерес к нашим вратарям будет только расти. Никита Хайкин провел блестящие сезоны в Норвегии, стал трехкратным чемпионом этой страны. Ваня Злобин в Португалии играет очень надежно. В последней игре он был признал лучшим игроком матча в своем клубе. Ваня Коновалов в Шотландии о себе оставил очень хорошие впечатления. В свое время в той же Португалии очень здорово играл Станислав Крицюк. Это говорит о многом.

Минувшим летом два российских вратаря из РПЛ перешли в зарубежные клубы: Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ», а Даниил Худяков подписал контракт с австрийским «Штурмом».