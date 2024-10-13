Николич: «Жемалетдинову нужно время, чтобы восстановиться»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал физическое состояние полузащитника Рифата Жемалетдинова.
«Рифат Жемалетдинов еще травмирован. Ему нужно время, чтобы восстановиться», — сказал тренер после товарищеской встречи с «Пари НН» (2:2).
В этом сезоне 28-летний россиянин провел за ЦСКА 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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|
2
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|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
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|5
|4
|2
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|19
|
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|
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|3
|5
|16-20
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|
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|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
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|3
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|6
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|
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|11
|2
|5
|4
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|
12
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|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
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|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
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|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2
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