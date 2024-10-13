Николич: «Жемалетдинову нужно время, чтобы восстановиться»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал физическое состояние полузащитника Рифата Жемалетдинова.

«Рифат Жемалетдинов еще травмирован. Ему нужно время, чтобы восстановиться», — сказал тренер после товарищеской встречи с «Пари НН» (2:2).

В этом сезоне 28-летний россиянин провел за ЦСКА 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.