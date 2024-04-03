Агент Гранха: «Роналдо еще адаптируется к российскому футболу»

Футбольный агент Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал об адаптации своего клиента в России.

«Я думаю, что Роналдо все еще адаптируются к футболу в России. Мы уже видим прогресс, и это нас очень радует. Но ему еще много предстоит сделать. Пока все идет очень хорошо», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт хавбека с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года.