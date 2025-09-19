Дзюба встретился с мальчиком, который сказал, что он медленно бегает, и подарил ему футболку

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба встретился с мальчиком, который подверг критике его физические способности.

Ранее в эфире телеканала «Матч ТВ» мальчик заявил, что 37-летний форвард медленно бегает и обвинил его в поражениях команды. Спустя несколько дней Дзюба встретился с ребенком и подарил ему свою футболку.

Дзюба в этом сезоне забил 4 мяча и сделал 2 голевых паса в 8 играх за «Акрон».