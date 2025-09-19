Смородская об увеличении стоимости Батракова: «Он сильнее Головина и Миранчука»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на новую рыночную стоимость полузащитника Алексея Батракова.

«Он заслуженно сейчас самый дорогой российский игрок. Батраков — абсолютный лидер. Он сильнее Головина и Миранчука», — сказала Смородская «СЭ».

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в российской премьер-лиге. Цена Батракова выросла на 11 миллионов евро — до 23.

В сезоне-2025/26 Батраков в 11 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.