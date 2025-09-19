Кисляк вошел в десятку лучших игроков мира до 21 года по созданию моментов

Кисляк вместе с Ямалем и Гюлером вошел в десятку лучших игроков мира до 21 года по созданию моментов

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк занял восьмое место в списке лучших молодых игроков мира по созданию моментов.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список из десяти футболистов до 21 года, которые чаще остальных отдают передачи под удар или партнерам, находящимся в выгодных позициях.

Также в первую десятку вошли форвард «Барселоны» Ламин Ямаль и полузащитник «Реала» Арда Гюлер.

Топ-10 игроков U21 по созданию моментов по версии CIES:

1. Кенан Йылдыз («Ювентус»), рейтинг CIES — 92,3 из 100.

2. Малик Фофана («Лион») — 89,4.

3. Эстевао («Челси») — 87,6.

4. Арда Гюлер («Реал») — 87.

5. Ламин Ямаль («Барселона») — 86,8.

6. Йоан Манзамби («Фрайбург») — 85,9.

7. Жан-Маттео Баойя («Айнтрахт») — 85,2.

8. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 85,1.

9. Томас Йоргенсен («Виборг») — 84.

10. Теренс Куду («Мехелен») — 84.