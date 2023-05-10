Нападающий «Ахмата» Конате: «Лужники» — это топ арена!»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о стадионе «Лужники» после матча с «Торпедо» (5:1) в 26-м туре РПЛ.

«Лужники» – это топ арена! Очень красивый стадион и поле здесь отличное. Приятно играть на таких огромных стадионах, а тем более забивать тут. Я стараюсь забивать как можно больше, работаю над улучшением своей результативности", – сказал Конате «СЭ».

25-летний футболист в этом сезоне сыграл 26 матчей, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

«Ахмат» после 26 туров РПЛ занимает пятое место, набрав 43 очка.