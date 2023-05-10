Угаров: «Ференцварош» — хороший вариант для Кузяева, но по финансам Далер потеряет»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о том, стоит ли хавбеку петербургского клуба Далеру Кузяева переходить в венгерский «Ференцварош».

«Если Кузяев хочет играть в Лиге Европы или квалификации Лиги чемпионов, то вполне хороший вариант. Но по финансам он потеряет. А если хочет играть в еврокубках, то надо сделать этот шаг. Реально ли предложил ему новый контракт «Зенит»? Неизвестно. Я думаю, это будет последний шанс для Кузяева уехать в Европу. Других вариантов может просто и не быть», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что венгерский клуб попробует подписать Кузяева.

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 22 матча в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.