Форвард «Ахмата» Конате — о чеченской кухне: «Обожаю галушки, постоянно их ем в Грозном!»

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате поделился мнением о чеченской кухне.

«Я ехал в республику с той же религией, что у меня. Мне сразу же здесь понравилось — и чеченцы, и их культура, и кухня. Особенно galushka. Нигде больше так галушки не готовят. Пытался найти в Москве — борщ там я обожал, но ничего похожего на чеченские галушки. Постоянно их ем в Грозном! Правда, тут надо быть осторожным: очень калорийно. Но уж после игры удержаться не могу», — приводит Sport24 слова Конате.

Конате играет за «Ахмат» с 2021 года. До это он выступал в чемпионате России за «Химки», «Тамбов» и «Урал».