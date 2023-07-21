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Вендел намекнул на то, что вернулся в расположение «Зенита»

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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел намекнул на то, что вернулся в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

25-летний бразилец в социальной сети сделал репост фотографий с символикой сине-бело-голубых.

Фото Социальные сети Вендела.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что футболист возвращается в расположение клуба.

В СМИ писали, что Вендел хочет перейти во «Фламенго». Игрок недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии.

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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