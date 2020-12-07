Фоменко: «Бурмистрова и Заболотного поберегли, но они могли сыграть»

Старший тренер «Сочи» Олег Фоменко после победы над «Ахматом» (2:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопросы журналистов.

— Начали немного неудачно, ребята действовали закрепощено из-за давления того, что играли с конкурентом, и была большая важность трех очков, — отметил Фоменко. — После первого гола стали играть увереннее. Второй тайм сыграли по счету, старались использовать пространство, которое давал «Ахмат». Могли увеличивать преимущество, не дали

— Бурмистров и Заболотный в запасе. Почему?

— Ребята были не совсем готовы. Антон имеет небольшие проблемы со спиной, Никита почувствовал проблемы с ногой. Решили поберечь. Появятся со «Спартаком»? Высока вероятность, они и сегодня могли выходить. Не хотели рисковать. Кто будет готов, тот сыграет.

— Дуганджич дебютировал. Что думаете?

— Его первая игра в стартовом составе. Нападающий должен забивать голы. У него были еще моменты, оставил на следующие игры.

— Команда была зажата по вашим словам, но разве это закрепощенность?

— Пятки когда начались? После 1:0. После гола стали играть в тот футбол, который тренируем.

— Известно, где сборы будут?

— Нет, это вопрос не от нас зависит. Был запланирован сбор в Турции, а там посмотрим.

— Насколько отбитый пенальти был решающим?

— Я думаю, да. 0:0 — одна ситуация, а 1:0 — другая. Он придал дополнительные силы ребятам.

(Екатерина Потапова)