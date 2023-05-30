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Сегодня, 11:45

Орлов: «Пиняев и Кордоба могли бы заиграть в «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у атакующего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева есть качества, чтобы заиграть в «Зените».

«Сейчас таких нестандартных исполнителей, как Аршавин, увы, нет. Захарян? Мы слишком много авансов ему выдали. Арсен почему-то остановился в своем развитии. Пиняев резкий, нестандартный. Но он скорее фланговый футболист. Кстати, писали об интересе к нему со стороны «Зенита». Да, думаю, он бы мог подойти питерской команде. Как и Кордоба из «Краснодара». Но смущает один момент. Пиняев уже в столь юном возрасте получает мышечные травмы. Понятно, что глобальные выводы делать рано, но мышечный аппарат готовится в детско-юношеском футболе. Вдруг уже где-то мышечные волокна не выдерживают? Не знаю. Тут надо все просчитать. Надеюсь, что у Сергея эта травма лишь эпизод. Посмотрим на дистанции», — сказал Орлов «СЭ».

Пиняев перешел в «Локомотив» в январе 2023 года. 18-летний россиянин забил 1 гол в 11 матчах за железнодорожников.

Малком и&nbsp;фотограф &laquo;Зенита&raquo; Вячеслав Евдокимов. «Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова
Сергей Пиняев
Футбол
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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