Петросян нанесла символический удар перед матчем «Спартак» — «Акрон»

Фигуристка Аделия Петросян нанесла символический удар по мячу перед началом матча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Акроном».

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

18-летняя Петросян является трехкратной чемпионкой России (2024, 2025, 2026) и трехкратной победительницей финала Гран-при страны (2023, 2024, 2025). Фигуристка принимала участие в Олимпийских играх-2026 в Милане, где заняла шестое место в женском одиночном катании.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 19:00. Лукойл Арена (Москва)

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