Глава РЖД Белозеров: «Задача «Локомотива» на сезон — бороться за медали»

Глава РЖД Олег Белозеров назвал задачу «Локомотива» на сезон.

«Задача «Локомотива» на сезон — бороться за медали», — сказал Белозеров после матча 20-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:2).

Железнодорожники (41 очко) занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставание от «Краснодара» и «Зенита» — 2 и 1 очко соответственно. В случае победы над «Ахматом» красно-зеленые могли выйти на первое место.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 16:30. РЖД Арена (Москва)

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