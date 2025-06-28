Колыванов: «Очень здорово, что «Динамо» этим летом вновь привезло «Партизан» и ОФК, а к «Зениту» приедет «Сьон»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящем BetBoom Братском Кубке.

«В отсутствие еврокубков любая международная практика очень важна для футболистов, а матчи интересны для болельщиков. Еврокубки это не заменит, но по крайней мере появляются теплые воспоминания о тех временах. Поэтому очень здорово, что «Динамо» этим летом вновь привезло сербские команды «Партизан» и ОФК, а к «Зениту» приедет «Сьон». Уверен, многие болельщики захотят посмотреть эти матчи», — сказал Колыванов «СЭ».

Летний турнир BetBoom Братский Кубок 2025 пройдет в Москве с 30 июня по 5 июля. Участники — московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК. Матчи пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

«Зенит» проведет матч Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном» 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.