Фехтовальщица Софья Великая впервые пришла на футбольный матч
Россиийская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Игр в Токио Софья Великая в эфире «Матч ТВ» призналась, что впервые пришла на футбол.
Девушка посетит встречу 4-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Зенит».
«Я на футболе в первый раз вживую. Мне просто некогда было, я готовилась то к одним олимпийским играм, то к другим и как-то не попадала на матчи. Ну и не могла сказать, что мне очень хотелось сходить. Мне казалось, что поле такое большое, не успеваешь уловить все моменты», — сказала Великая.
Матч начнется в 17.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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