В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался об изменениях в ЦСКА и корнях плохого менеджмента в российском футболе.

— Во всех интервью говорю о Гинере. До поры до времени он своей работой олицетворял то, что нужно делать. Сейчас пришел ВЭБ, и ситуация изменилась.Чтобы понимать реальное положение дел, надо с Евгением Ленноровичем поговорить, да неудобно такие вопросы задавать. Ну не верю, что Олич в роли главного тренера — это Гинер. Не верю, потому что много лет Женю, его стиль управления принятия решений знаю.

Почему Олич? Почему вдруг за несколько туров до конца? Почему недавно Гончаренко в Белоруссию позволяли после игры на эмоциях уехать и не увольняли, а теперь вдруг раз и близко к концовке чемпионата — иди гуляй? И за эти туры ЦСКА теряет все, что было нажито непосильным трудом.

— Так в чем глобальная проблема нашего футбольного менеджмента?

— Частных клубов и так было раз, два и обчелся, а сейчас их вообще осталось лишь два — «Спартак» да «Краснодар». Да и те не показывают образцов управления. В остальных клубах — полностью государевы деньги или какое-то участие государства.

Отсюда и большие зарплаты российских футболистов. Вот и обсуждаем — то ли потолок зарплат ввести, то ли лимит убрать. Пусть едут за границу. Хоть в чешский чемпионат, хоть в венгерский — посмотрите, что творят их сборные, какая у кого-то игра, у кого-то, по крайней мере, самоотдача! Как те же венгры бились за свою страну! А у нас — ничего. Потому что сытые.