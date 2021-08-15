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«Пока в ЦСКА все решал Гинер — армейцы были образцовым клубом». Экс-гендиректор «Спартака» — о проблемах российского футбольного менеджмента

17:30
Евгений Гинер. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгений Гинер. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался об изменениях в ЦСКА и корнях плохого менеджмента в российском футболе.

Леонид Федун.«Алекперов сказал мне: «Потерпи, Федун наиграется». С тех пор прошло 16 лет». Большое интервью бывшего гендиректора «Спартака» Юрия Первака

— Во всех интервью говорю о Гинере. До поры до времени он своей работой олицетворял то, что нужно делать. Сейчас пришел ВЭБ, и ситуация изменилась.Чтобы понимать реальное положение дел, надо с Евгением Ленноровичем поговорить, да неудобно такие вопросы задавать. Ну не верю, что Олич в роли главного тренера — это Гинер. Не верю, потому что много лет Женю, его стиль управления принятия решений знаю.

Почему Олич? Почему вдруг за несколько туров до конца? Почему недавно Гончаренко в Белоруссию позволяли после игры на эмоциях уехать и не увольняли, а теперь вдруг раз и близко к концовке чемпионата — иди гуляй? И за эти туры ЦСКА теряет все, что было нажито непосильным трудом.

— Так в чем глобальная проблема нашего футбольного менеджмента?

— Частных клубов и так было раз, два и обчелся, а сейчас их вообще осталось лишь два — «Спартак» да «Краснодар». Да и те не показывают образцов управления. В остальных клубах — полностью государевы деньги или какое-то участие государства.

Отсюда и большие зарплаты российских футболистов. Вот и обсуждаем — то ли потолок зарплат ввести, то ли лимит убрать. Пусть едут за границу. Хоть в чешский чемпионат, хоть в венгерский — посмотрите, что творят их сборные, какая у кого-то игра, у кого-то, по крайней мере, самоотдача! Как те же венгры бились за свою страну! А у нас — ничего. Потому что сытые.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Игорь Рабинер все материалы автора

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