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Федун считает тяжелой ситуацию с судейством в российском футболе

10:59
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что ситуация с судейством в российском футболе продолжает оставаться тяжелой.

«Что-то изменилось после моего заявление после игры с «Сочи»? На мой взгляд, да. Предвзятых судейских ошибок стало меньше. Но это не меняет общую тяжелую ситуацию в российском футболе», — цитирует Федуна «Коммерсантъ».

Напомним, после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2) Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет «Спартак» с чемпионата.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4584993

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