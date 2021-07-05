Федун не считает лимит на легионеров одной из главных проблем российского футбола

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров.

- Многие считают одним из важнейших стопоров нашего футбола лимит . Вы согласны ?

- Совершенно не согласен . У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов , а так что будет ? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды . А если отменить лимит , зачем тогда мне нужно будет это делать ? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров , которые закроют проблему . А дальше что ? Откуда появятся русские игроки ? Легко взять транш , купить легионеров , решить вопрос , выиграть что - то . Но какое отношение это имеет к российскому футболу ?

Меня тоже душит лимит - у меня два лишних иностранца сидят , а могли бы играть . Но я заинтересован в развитии академии , в подготовке своих ребят . Вы видели матчи на сборах ? У нас отличные молодые парни , которые при поддержке и должном отношении могут дорасти до сборной . Давайте , отменим лимит . Клуб , у которого много денег , будет вечным чемпионом , а клуб , у которого денег нет , будет вечным аутсайдером . Хорошая система ? Мне не нравится . Я могу конкурировать своей школой , но я не могу конкурировать с деньгами .

Возьмите Швейцарию : там 10 команд всего в чемпионате , при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов . И едва они не обыграли Испанию на Евро . Это конкуренция школ . А у нас ее нет . У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса . И только на третьем месте - конкуренция в качестве подготовки футболистов . А должно быть наоборот : в первую очередь , школы , во вторую - финансы . Ну и если хотите , пусть будет этот административный ресурс .

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»