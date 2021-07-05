Федун не считает лимит на легионеров одной из главных проблем российского футбола
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров.
- Многие считают одним из важнейших стопоров нашего футбола лимит. Вы согласны?
- Совершенно не согласен. У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему. А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Легко взять транш, купить легионеров, решить вопрос, выиграть что-то. Но какое отношение это имеет к российскому футболу?
Меня тоже душит лимит - у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Вы видели матчи на сборах? У нас отличные молодые парни, которые при поддержке и должном отношении могут дорасти до сборной. Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.
Возьмите Швейцарию: там 10 команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро. Это конкуренция школ. А у нас ее нет. У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте - конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь, школы, во вторую - финансы. Ну и если хотите, пусть будет этот административный ресурс.
С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.
Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»
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