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Защитник «Спартака» Литвинов получил небольшое повреждение

14:00
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов получил ушиб в товарищеском матче против клуба «Браво» (2:2). Из-за повреждения он пропускает контрольный матч против хорватского клуба «Шибеник», информирует пресс-служба красно-белых.

19-летний футболист в прошлом сезоне провел семь матчей за «Спартак». Также в его активе 24 матча, два гола и две результативные передачи за «Спартак-2».

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Иван Шитик все материалы автора

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