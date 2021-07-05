Защитник «Спартака» Литвинов получил небольшое повреждение

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов получил ушиб в товарищеском матче против клуба «Браво» (2:2). Из-за повреждения он пропускает контрольный матч против хорватского клуба «Шибеник», информирует пресс-служба красно-белых.

Руслан Литвинов получил ушиб в матче #СпартакБраво и пропустит сегодняшнюю игру в мерах предосторожности ?? pic.twitter.com/3L0SiX31mp — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 5, 2021

19-летний футболист в прошлом сезоне провел семь матчей за «Спартак». Также в его активе 24 матча, два гола и две результативные передачи за «Спартак-2».