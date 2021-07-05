Защитник «Спартака» Литвинов получил небольшое повреждение
14:00
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов получил ушиб в товарищеском матче против клуба «Браво» (2:2). Из-за повреждения он пропускает контрольный матч против хорватского клуба «Шибеник», информирует пресс-служба красно-белых.
19-летний футболист в прошлом сезоне провел семь матчей за «Спартак». Также в его активе 24 матча, два гола и две результативные передачи за «Спартак-2».
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